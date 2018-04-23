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القاضي: مكاتب التوثيق شرعت في إصدار الوكالات

القاضي: مكاتب التوثيق شرعت في إصدار الوكالات
http://almnatiq.net/?p=570770
المناطق_عادل الزهراني

أوضح الموثق عبدالكريم القاضي أنه شرعت مكاتب التوثيق في تقديم خدمة التوثيق بإصدار صكوك الوكالات وتوثيق العقود في مقر أعمال الموظفين ورجال الأعمال وغيرهم أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها، نيابة عن الوزارة.
وأبان أن ذلك يأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء بقيام وزارة العدل ممثلة في ادارة التوثيق بترخيص الموثق نيابة عن الوزارة في اصدار صكوك الوكالات وتوثيق العقود.
وأفاد أن خدمة الموثق هي خدمة اضافية اسندتها وزارة العمل لعدد من الموثقين المعتمديين لديها والمرخصين لتقديم هذه الخدمات مباشرة على مدار الساعة ودون تقيد بمكان محدد وكل ذلك سعياً لتسهيل الاجراءات وتبسيطها لتتماشى الخدمات المقدمة من وزارة العدل السعودية مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والعمل على إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات المقدمة من الوزارة
وأضاف الموثق القاضي أن الموثق تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية في المملكة العربية السعودية إصدار الوكالات او فسخها وتوثيق عقود تاسيس الشركات؛ اسوة بكتابة العدل الا انها خدمة تقدم في جميع الاوقات والاماكن داخل وخارج المملكة العربية السعودية كميزة اضافية تغني المواطنين عن الالتزام باوقات كتابة العدل او اماكنها المحدودة مبيناً أن مكتبه يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لإصدار الوكالات وفي وقت وجيز.

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