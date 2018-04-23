٦٩ منشأة سياحية مخالفة بمنطقة عسير خلال أبريل

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أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة عسير ممثلة بقسم التراخيص والجودة محاضر ضبط على ٦٩ منشأة مخالفة خلال شهر أبريل، جاء ذلك عقب ٧١ جولة رقابية على المنشآت للتتحقق من التراخيص ومستوى الخدمة.

في المقابل أصدرت الهيئة ١٤ ترخيص إيواء ووكالات جديدة أضيفت لسوق العمل بعد ٣٣ زيارة ترخيص وتصنيف، فضلا عن تنفيذ ٤٣ زيارة ضبط ورقابة على الحملة الوطنية “وطن بلا مخالف”.

صرح بذلك مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس محمد العمرة، مؤكدا على أهمية هذه الجولات الرقابية في رفع مستوى الخدمة والإطار التنافسي بين مختلف المنشآت. وكشف العمرة عن تطور قطاع الإيواء بمنطقة عسير، ما عزز الثقة لدى العديد من رجال الأعمال للتوجه نحو الاستثمار السياحي فيه، مشددا على أن فرع الهيئة في المنطقة يدعو ويمد جسور التعاون مع المستثمرين من داخل منطقة عسير وخارجها للدخول إلى سوق الاستثمار السياحي في المنطقة والذي تؤكد الدراسات على أنه سوق واعد يحقق النجاحات والإنجازات، مبينا أن الشراكات التي عقدها فرع السياحة مع القطاعات ذات العلاقة تهدف إلى تذليل كافة العقبات أمام هؤلاء المستثمرين ودعمهم بكافة الوسائل وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة وبناء على توجيهات سمو أمير المنطقة بغية تطوير هذا القطاع.