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غرفة القصيم: 63 متنافساً على جائزة الشاب العصامي بدورتها التاسعة

غرفة القصيم: 63 متنافساً على جائزة الشاب العصامي بدورتها التاسعة
http://almnatiq.net/?p=570779
المناطق_بريدة

أغلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم باب الترشح لجائزة الشاب العصامي في دورتها التاسعة مساء السبت الماضي مع ختام أعمال ملتقى بيبان القصيم الذي أقيمت فعالياته في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، حيث كانت الغرفة قد خصصت ركنا للجائزة في جناحها بالملتقى لإتاحة الفرصة أمام الشباب والشابات الراغبين في التقديم والمنافسة على الجائزة للفوز بها ونيل شرف التكريم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم-راعي الجائزة- في حفل ملتقى الشباب الحادي عشر ” كن عصامي ” مساء يوم الأربعاء القادم 9/8/1439هـ على مسرح مركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بشراكة استراتيجية مع هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة, و مصرف الراجحي كداعم رئيس للجوائز.

ذكر ذلك الأمين العام لغرفة القصيم أمين عام جائزة الشاب العصامي الأستاذ سعود بن عبدالكريم الفدّا, موضحاً أن عدد  طلبات الترشح التي  قُدمت إلى لجنة التحكيم و التقييم بلغت 63 طلباً , منها 44 طلباً للرجال و 19 طلباُ للنساء, مضيفاً بان الشروط في اللائحة الخاصة بالجائزة انطبقت على 41 متقدما  فقط  منهم 25 شاباً و 16 شابة و هم من تم قبول طلبات ترشحهم للمنافسة على الجائزة  واختيار الفائزين و الفائزات بها لهذا العام, لافتا إلى أنه تم استبعاد طلبات 22  متقدما و متقدمة لعدم مطابقة الشروط و الاحكام المطلوبة اللائحة للمنافسة على الجائزة حسب قرار اللجنة المختصة بذلك.

وأشار الفدّا إلى أن عدد الفائزين في الدورات الثمان السابقة لجائزة الشاب العصامي بلغ 153 فائزا وفائزة منهم 96 شاباً و40 شابة من منطقة القصيم، بالإضافة إلى 17 شاباً وشابة من الفائزين والفائزات والذين تم تكريمهم من خارج منطقة القصيم.

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