الأميرة عبير تفتتح منتدى عمار لريادة الأعمال بتنظيم مجلس فتيات القصيم

المناطق_بريدة

أكدت حرم أمير منطقة القصيم رئيسة مجلس فتيات منطقة القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل , أن الدور الذي تتطلع إليه رائدات الأعمال يعكس الدور الذي تتطلع إليه القيادة في عملية التنمية البشرية والاقتصادية , مشيرة سموها إلى أن ريادة الأعمال النسائية أصبحت حركة أساسية في المملكة في ظل مشاركتها المستمرة في جميع الأعمال , مؤكدة أن فتيات منطقة القصيم والمرأة القصيمية عموماً لها باع طويل في ريادة الأعمال بأشكالها المختلفة ومنذ قديم الأزل , مشيرة سموها إلى أنها كانت تعكس دوراً ريادياً لها من خلال العمل الحر من خلال بعض الحرف التي أهلتها لتكون صاحبة مهن متعددة متنوعة عظيمة كانت سبباً في تطويرها وسد حاجتها خلال تلك الفترة .

وبينت سمو حرم أمير منطقة القصيم , أن هذا اليوم وبعد أن أصبحت الأعمال تدرس ولها أدواتها ومناهجها , نجد فتيات المنطقة في مقدمة رائدات الأعمال , وما ذاك إلا لوجود بيئة مشجعة محفزة على العطاء , مشيرة سموها إلى أن هذا المنتدى يقدم من خلاله تمكين الفتيات في ريادة الأعمال وفق رؤية المملكة 2030 , ويأتي في الوقت التي تبذل فيه حكومتنا الرشيدة تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالأعمال خاصة بما يتعلق بالمرأة لتكون على مستوى الطموح , مشيرة سموها إلى أن ما سيقدم في هذا المنتدى من ورش عمل وندوات ومعرض مصاحب لاشك أنه سيكون سبباً لنقل نمط التفكير لدى الفتاة إلى فضاء أرحب خاصة وأن بيننا عدد من الرائدات والمبدعات لهن بصمتهن في عالم الأعمال , وأكدت سموها على أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ حفظه الله ـ دائماً ما تؤكد على بذل كل ما من شأنه تحقيق طموح قيادتنا , وما إنشاء مجلس فتيات القصيم إلا واحدة من اهتمامات سموه التي تصب في هذا الاتجاه , مقدمة شكرها لجميع المشاركين في المنتدى من داخل وخارج المملكة , متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح , وأن يديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان ودوام تحقيق الأهداف والرؤى .

جاء ذلك خلال افتتاح سموها ملتقى عمار لريادة الأعمال بتنظيم من قبل مجلس فتيات منطقة القصيم , مساء أمس , بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة , بحضور حرم نائب أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وسمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة , وحرم وكيل أمارة منطقة القصيم منيرة الطريفي , ونخبة من المتخصصات والرياديات من عدد من دول الخليج وعدد من مناطق المملكة , والذي يقدم من خلاله ولمدة ثلاثة أيام عدد من المحاضرات والندوات والجلسات الحوارية بين عدد من المتخصصات والشخصيات المؤثرة والريادية , حيث أطلعت سموها فور وصولها على عدد من الأجنحة المشاركة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مشاركة عدد من الرياديات بالمنطقة والوطن والخليج , بعد ذلك توجهت سموها إلى مقر الحفل المقام بهذه المناسبة , حيث عزف السلام الملكي فور وصولها تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , بعد ذلك قدم عرض مرئياً لأبرز إنجازات مجلس فتيات منطقة القصيم , تلا ذلك ألقت سمو الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة كلمة نيابة عن رواد الأعمال في مملكة البحرين أكدت من خلالها أنها فخورة بالمشاركة في مثل هذا المنتدى الرائد بالرياديات , مشيرة إلى أن القصيم عرف عنها من خلال عقود مضت بالعديد من الأعمال الريادية للسيدات والتي عكست بذلاً وجهداً وفكراً اقتصادياً كبيراً , مقدمة شكرها لسمو الأميرة عبير المنديل على جهودها من خلال مجلس فتيات القصيم ودعمها لمثل هذه الأعمال الرائدة , بعد ذلك ألقت سمو الشيخة الدكتور مريم الشمري كلمة نيابة عن رائدات الأعمال في دولة الكويت , بينت من خلالها أن صناعة الفرد الناجح تبدأ من فكرة وطموح واستطاعة بالإجتياز , مشيرة إلى أن هناك فرق بين الطموح والطمع وعلى الإنسان أن يعمل للمجتمع وليس لمردوده الشخصي فقط , مقدمة شكرها لهذه الجهود المبذولة ولمجلس فتيات منطقة القصيم لسعيهم الدائم لرفع معدل الوعي عبر إقامة مثل هذه الملتقيات , بعد ذلك قدمت جلسة حوارية لممثل المملكة العربية السعودية العنود الرماح , أكدت من خلالها أن إيمان الدولة بالمرأة السعودية وقدراتها انعكس من خلال رؤية الوطن ومستقبلة , مشيرة إلى أن أكثر ما يميز رائدات العمل هو أن تكون العصامية هي نهجها بالإضافة إلى حسن إدارة الوقت الذي يكون مهماً على تأثيره على الحياة , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو الأميرة عبير المنديل على دعمها لمثل هذه الملتقيات والتي تسهم في التنمية والوعي ولمجلس فتيات القصيم على جهودهن وما يقدمنه من أعمال متتالية لخدمة الفتاة في منطقة القصيم , وبينت أمينة مجلس فتيات منطقة القصيم منال بنت عبدالعزيز المهنا أن الملتقى سيمتد لثلاثة أيام يشارك من خلالة 300 جناح يعكس المشاريع الريادية لعدد من الرياديات , مضيفة إلى أن هناك ورش عمل لسيدات أعمال ومهتمات في المجال الريادي سيتم ألقائها لزوار الملتقى وهو مايعكس فتح المجال لفتيات المنطقة لعقد شراكات متعددة مع رياديات الخليج , مقدمة شكرها وتقديرها لرئيسة مجلس فتيات منطقة القصيم سمو الأميرة عبير المنديل على رعايتها للحفل ودعمها الدائم لفتيات المنطقة , تلا ذلك قدمت سلسلة من النماذج لعدد من الرياديات في الأعمال من دول الأمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان , تلا ذلك قدم الرياديات السعوديات أفنان البابطين ومها النحيط ونجلاء عبدالقادر ونورة المقيطيب والدكتورة ريم الفريان والدكتورة عادلة التركيت وضحى علوي آل إبراهيم وصباح آل فزيع , نماذج مختلفة من خلال تجربتهن الريادية , والتي أوضحن من خلالها أن الفرص لابد أن يبحث عنها للوصول إلى الريادية عبر العصامية والصبر , مؤكدات بأن الفرصة مازالت قائمة وموجوده ولكنها تحتاج إلى مزيد من تعزيز الطموح الداخلي والإندفاع مع الاتكال نحو تحقيق النجاح .

وفي ختام الحفل كرمت سمو الأميرة عبير المنديل المشاركات في ملتقى عمار من داخل وخارج المملكة وداعمي المنتدى وشركاء النجاح .