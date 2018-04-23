بحضور فريق العمل المشكل من اعضاء مجلس منطقة الرياض محافظ وادي الدواسر يترئس جلسة المجلس المحلي بوادي الدواسر لمناقشه اهم احتياجات المحافظه

المناطق_شاجع الدوسري

ترأس محافظ وادي الدواسر الاستاذ عبدالله بن سليمان المبارك جلسة المجلس المحلي بحضور فريق العمل المشكل من أعضاء مجلس منطقة الرياض لمناقشة أهم احتياجات المحافظة التنموية وهم: وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح المخضوب، ومدير عام المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان البصيلي، ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس سلمان الضلعان ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، وأعضاء مجلس المنطقة سليمان الجبرين وفهد الحمادي وزيد الخريف .

واستهل محافظ وادي الدواسر الجلسة بالترحيب بأعضاء مجلس المنطقة مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض, بتكليف فريق عمل مجلس المنطقة للقيام بهذه الزيارة والتي تأتي لتلمس احتياجات المحافظة بما يسهم في تحقيق التنمية والتطور وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ، وبما يسهم في النهوض بالمحافظة ومرافقها الحيوية.

بعد ذلك شاهد الجميع عرضين مرئيين الاول بعنوان (البلد الطيب) والذي يتحدث عن محافظة وادي الدواسر وعرض آخر عن اهم الفعاليات السياحية التي اقيمت بالمحافظة خلال العام الحالي .

عقب ذلك ناقش اللقاء احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية ، ومن بينها تحديد الاحتياجات وفق استراتيجية بلدية المحافظة والفرص المتاحة ، ومناقشة عددٍ من النقاط المدرجة على جدول الأعمال في مجالات الصحة والطرق والمياه ، واستعراض عدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ، وعدداً من مشاريع المبادرات الجديدة ، حيث أتخذت القرارات اللازمة لتذليل بعض الصوبات والعوائق ، والخروج برؤية واضحة لمعالجة كافة السلبيات التي من الممكن ان تواجه التنمية ، والدعوة الى الاستفادة من مقومات المحافظة .