الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

المناطق - وكالات

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط تعاملات انحصرت في نطاق ضيق اليوم الاثنين في حين ارتفع الدولار بفضل عائدات سندات الخزانة الأمريكية بينما انحسرت التوترات السياسية العالمية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية نحو 0.1 بالمئة إلى 1334.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أقل مستوى منذ العاشر من أبريل نيسان عند 1331.70 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل الذهب 0.2 بالمئة إلى 1336.30 دولار للأوقية.

وقال محللون في ايه.إن.زد في مذكرة “نزلت أسعار الذهب لمستوياتها قبل أسبوع تقريبا مع انحسار التوترات السياسية وقوة الدولار الأمريكي”.

وجرى تداول الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 17.09 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين نحو 0.5 بالمئة إلى 926.70 دولار للأوقية والبلاديوم 0.1 بالمئة إلي 1031.22 دولار للأوقية.