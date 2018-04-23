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أمين القصيم يفتتح برنامج قياس أداء موظفي القطاع البلدي

أمين القصيم يفتتح برنامج قياس أداء موظفي القطاع البلدي
http://almnatiq.net/?p=570818
المناطق / بريدة

أفتتح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي برنامج اختبارات قياس أداء موظفي القطاع البلدي صباح أمس الأحد بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة والتي يستهدف (340) موظف من منسوبي القطاع البلدي بمنطقة القصيم ، وأشار أمين منطقة القصيم أن التطلعات تستهدف تدعيم الكوادر البشرية في القطاع البلدي لكل ما يخدم الوطن والمواطن وما من شأنه تطوير خدمات القطاع البلدي بشكل عام وفق توجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ و معالي مساعد وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور غانم المحمدي ، مثمناً جهود مدير عام الموارد البشرية بالوزارة الأستاذ طلال الكود في هذا الاتجاه.
وأكد أمين منطقة القصيم خلال كلمته الافتتاحية أن البرنامج يشكل أهمية كبيرة في تقييم وتدعيم الموارد البشرية بالقطاع البلدي، مشيراً لأهمية التفاعل مع كافة عناصر البرنامج الذي تستمر خلال أيام الأسبوع الجاري.

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