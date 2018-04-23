مهرجان الساحل الشرقي يكتشف الأطفال الموهوبين في الرسم والتلوين

الدمام ــ مريم البراهيم

استثمر مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري في نسخته السادسة، الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية ، والمقام حالياً على الواجهة البحرية في الدمام ، تجمع الأطفال الموجودين مع ذويهم، لمتابعة الفعاليات والأنشطة، وعمد على اكتشاف الموهوبين منهم في الرسم والتلوين، ولفت أنظار آبائهم إلى هذه الموهبة، وضرورة الاعتناء بها.

ونجحت الفنانة السعودية زهراء الميلاد، في لفت أنظار زوار المهرجان، عن طريق قدرتها في تلوين السراميك بحرفية متناهية، فضلا عن عمل مجسمات لأشكال من الوجوه ، مستخدمة مادة الطين وألوان خاصة بالرسم على السيراميك.

وبينت زهراء أنها توصلت إلى فكرة، لاكتشاف ذوي المواهب الفنية والنابغين من الأطفال، ومن ثم، الإيعاز إلى ذويهم بالاهتمام بهم وصقل موهبتهم ، مبينة أنها ستكثف عملها خلال فترة المشاركة في المهرجان، في عمل مجسمات لسفن وغواصين وقوارب شراعية، وتترك للأطفال فرصة تلوينها .

وأشارت زهراء إلى أن هذه الطريقة تكتشف أصحاب المواهب والقدرات الفنية من الأطفال، الذين من الممكن أن يكونوا فنانين في مستقبل مشرق.

وتتوقع زهراء اكتشاف المزيد من الأطفال في النسخة الحالية من مهرجان الساحل الشرقي، وتقول: الأيام التي مرت من المهرجان، تشير إلى وجود عدد لا بأس به من البراعم الصغيرة، التي تتمتع بمواهب حقيقية في الرسم والتلوين، وهذا معروف عن أطفال المنطقة الشرقية، إذ أنهم في مقدمة أطفال المملكة في حبهم للفن والرسم والفنون بصفة عامة”.