زراعة صفيحة عنقية تنهي معاناة مريض بمستشفى حفر الباطن المركزي

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بفضل الله نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حفر الباطن المركزي في زراعة صفيحة عنقية لمريض في العقد السادس من العمر وإنهاء معاناته التي أستمرت لأكثر من سنتين حيث كان يشكو من تضيق القناة الشوكية العنقية على مستوى الفقرة السادسة والسابعة مما سبب للمريض عدم القدرة على الحركة مع احتباس متكرر في البول وتنمل كامل في الأطراف العلوية والسفلية.

وبعد إجراء كامل الفحوصات والتحاليل تم إجراء العملية للمريض والتي أستغرقت ما يقارب الأربع ساعات، وتكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وقد لوحظ على المريض القدرة على التحكم بحركة الأطراف السفلية بشكل جيد بعد العملية بخمس أيام، كما أن مشكلة الإحتباس البولي إنتهت وقدرة المريض على الأكل والشرب بدون أي عوائق ولله الحمد، دون وجود أي مضاعفات للعملية.

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.