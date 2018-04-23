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وزارة الصحة شريك استراتيجي في مؤتمر ساتاك 2018

وزارة الصحة شريك استراتيجي في مؤتمر ساتاك 2018
http://almnatiq.net/?p=570843
المناطق - فلاج الشعيفاني

شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ساتاك 2018 الذي أقيم مؤخرا في الجبيل ، ممثلة بالإدار العامة للإحصاء والمعلومات ومثلها الأستاذة/ نوير الشلوي.
وأكدت أن وزارة الصحة شاركت في هذا المؤتمر لإبراز جهودها في الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات وإعطاء نبذة تعريفية عن أبرز الأرقام والاحصائيات ، وأشارت الشلوي إلى أن وزارة الصحة أولت الإحصاء والمعلومات أهمية كبرى لمافيه من رصد للوضع الصحي القائم في المملكة وأهم المؤشرات الديموجرافية وكذلك مؤشرات الموارد الصحية.
حيث بينت الإحصائيات لعام 2016 بالنسبة للأعمار ، أن متوسط العمر المتوقع في المملكة لعام 2016 هو 74.8 وهو أعلى من المعدل الاقليمي بمقدار 6 أعوام واعلى من المعدل العالمي بمقدار 3.4، وبلغت نسبة السكان في عمر اقل من 15 لعام 2016 30.35‎%‎ ، وبلغ معدل المواليد لكل ألف نسمة لعام 2016 (17.23) وبلغ معدل الوفيات لكل ألف نسمة لعام 2016 هو (2.9) اما في مجال القوى البشرية ، لوحظ زيادة في معدل العاملين في المجال الصحي لكل ألف نسمة في عام 2016 حيث اصبح عدد الاطباء (يشمل اطباء الاسنان) 28.3‎%‎ والتمريض 57‎%‎ والصيادلة 7.9‎%‎ والفئات الصحية المساندة : 33.8‎%‎

وفي جانب متصل اشاد القنصل الأمريكي بالظهران السيدة (راتشنا كورهونن ) بإعجابه بالانشطه والانجازات التي حققتها وزارة الصحه المتوافقه مع رؤية 2030 أثناء زيارته لجناح وزارة الصحه السعوديه المقام في المؤتمر السنوي للتوستماستر بالمملكة العربيه السعوديه كما عبر عن اعجابه بالعمل الانساني الذي يقدم من خلال نادي الورد الطائفي كعمل تطوعي وخيري لخدمة جميع فئات المجتمع السعودي.

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