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الأحوال المدنية تفتتح مكتبها النسوي في محافظة حوطة بني تميم

الأحوال المدنية تفتتح مكتبها النسوي في محافظة حوطة بني تميم
http://almnatiq.net/?p=570850
المناطق - واس

بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات في مكتبها النسوي الجديد في محافظة حوطة بني تميم بمنطقة الرياض، الذي يقدم خدمات إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها، وذلك عبر حجز المستفيدات لموعد إلكتروني على الموقع الرسمي.
ويضم المكتب وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر نسائية مدربة على أعلى مستوى.
يذكر أن الأحوال المدنية مستمرة في تنفيذ خطة التوسع  في افتتاح المكاتب النسائية في جميع مناطق المملكة لخدمة المواطنات، وسط متابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

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