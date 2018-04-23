شاهد..كيف أحرج خبير طيران روايات الجزيرة عن طائرة الـ”درون” في الرياض

المناطق - الرياض

صفع أحد ضيوف قناة الجزيرة القطرية في البرنامج الذي ناقشت فيه عدة روايات من نسجها حول حقيقة طائرة الدرون التي تعاملت معها نقطة الفرز الأمني في حي الخزامى بالرياض.

وخلال اللقاء نسف الخبير العراقي “صباح الخزاعي”، كل روايات قناة الجزيرة التي نسجتها حول الطائرة الـ”درون”، بعد ما أعلن للمذيع انه مهندس طيران وكان يعمل على طائرات اليوشن العراقية آبان الحرب العراقية الإيرانية، وأكد أن روايات إطلاق النار الكثيف على الطائرة شيء طبيعي وبديهي نظراً لصغر حجمها.

الصفعة الأخرى جاءت عندما أكد الخزاعي أن مثل هذه الرويات وباستخدام مثل هذه الطائرات يحتمل ان يحصل ضد دولة صغيرة مثل “قطر”، أما مع المملكة فيستحيل كونها تعتبر قارة نظراً لمساحتها الشاسعة.

الاسقاط الآخر الذي ساقة الخبير العراقي “صباح الخزاعي” المقيم في لندن، هو أن مثل هذه الرويات المزعومة لا يمكن ان تحصل ضد المملكة واصفاً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ”البلدوزر” الذي سيسحق كل من يجرؤ على تهديد المملكة وامنها.

يشار أن صحيفة “المناطق” قد أشارت في خبر سابق لها صعوبة إسقاط طائرات الـ”درون” الصغيرة والحاجة إلى إطلاق النار بكثافة لإصابتها، خاصة أنها تتحرك بسرعة كبيرة وتناور بخفة عالية، على الرابط التالي

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