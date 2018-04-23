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بخمس ساعات مركزي بريدة ينهي معاناة مريض استمرت 38 عاماً

بخمس ساعات مركزي بريدة ينهي معاناة مريض استمرت 38 عاماً
http://almnatiq.net/?p=570862
المناطق - بريدة

تمكن اطباء الجراحة بفضل الله من إنها معاناة مريض سعودي يبلغ من العمر 38 عاماً، يعاني فيها من فتق خلقي منذ الولادة بالحجاب الحاجز من الجهة اليسرى، مع وجود الطحال كاملاً وجزء من البنكرياس داخل تجويف الصدر، وهي حالة نادرة الحدوت، وذلك بإجراء له عملية جراحية استغرقت خمس ساعات تكللت بالنجاح. وبحسب المعلومات الطبية فأن المريض حضر إلى عيادة الجراحة العامة بالمستشفى بعد تحويله من أحد المستوصفات نتيجة لتكرار مشكل بالصدر من كحة وصعوبة في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، كشفت عن وجود فتق خلقي منذ الولادة بالحجاب الحاجز من الجهة اليسرى مع وجود الطحال كاملاً وجزء من البنكرياس داخل تجويف الصدر. وبعد عمل التمرينات اللازمة للتنفس أجراء أطباء الجراحة بالمستشفى بقيادة استشاري الجراحة العامة د. رأفت جابر السعداوي عملية جراحية للمريض بالمنظار الجراحي، بفتحات تراوحت بين 5 مم و 12 مم، وتم على اثرها اسستكشاف البطن واستئصال الطحال وكيس الفتق مع فك الالتصاقات الكثيفة الموجودة بين كيس الفتق والرئة اليسرى وغلاف القلب من جهة وبين الطحال وكيس الفتق من جهة اخرى، ولخياطة الفتق ووضع الشبكة للتقوية لزم تشريح الكلية اليسرى والغدة الكظرية من الحجاب الحاجز تم ذلك باستخدام قوة تكبير المنظار الجراحى ولسهولة وصوله إلى امكان تصعب على يد الجراح الوصول اليها . وتم استخراج الطحال من البطن بعد تفتيته ووضع انبوب تصريف السوائل بالقفص الصدري وتجويف البطن، وتمكن المريض من اليوم الأول بعد العملية من تناول غذائه عن طريق الفم مع إجراء السماح له بممارسة الحركة، وخرج المريض من المستشفى فى اليوم الخامس بعد رفع انبوب سوائل الصدر والبطن وتحسن حالته الصحية. الجدير بالذكر أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة الحدوث للكبار، والمسجل منها على مستوى العالم من العام م1955وحتى عام 2015م ، 386 حالة فقط.

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