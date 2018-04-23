أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يلتقيان رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المكلف حديثاً

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المكلف حديثاً المهندس حسين العتيبي .

وخلال اللقاء هنأ الأمير خالد الفيصل ، المهندس العتيبي بمناسبة تكليفه متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه كما استمع سموه إلى شرحٍ عن أعمال وإنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية التي تعتزم تنفيذها.

من جهته عبّر رئيس هيئة المساحة الجيولوجية عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون بعد عون الله نبراساً لتحقيق آمال وتطلعات القيادة.

كما التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المكلف حديثاً المهندس حسين العتيبي .

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر ، المهندس العتيبي بمناسبة تكليفه سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله ، كما استعرض سموه أعمال الهيئة وخططها المستقبلية خصوصاً فيما يتعلق بالتعدين والمسح الجيولوجي في منطقة مكة المكرمة إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تدرسها الهيئة في المنطقة.

وعبر المهندس العتيبي عن شكره للأمير عبدالله بن بندر مؤكداً حرصه على تطوير أعمال الهيئة وصولاً بها لمستوى الطموحات.