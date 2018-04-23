برعاية حرم سمو أمير القصيم .. جامعة القصيم تزف غدا الثلاثاء خريجات الدفعة 15

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تزف جامعة القصيم غدا الثلاثاء خريجات هذا العام من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والطبية من كليات بريدة ومركز الدراسات الجامعية للطالبات، في الحفل الذي يقام برعاية سمو الأميرة عبير المنديل حرم سمو أمير منطقة القصيم في بهو الجامعة الرئيسي بالمليداء.

من جانبها قالت الدكتورة عواطف السيف عميدة مركز الدراسات الجامعية رئيسة اللجنة التنظيمية لحفل تخرج الطالبات أن عدد الخريجات المتوقع تخرجهن هذا العام من كليات بريدة وكليات مركز الدراسات الجامعية يبلغ ١٧٨٦طالبة تزفهن الجامعة في حفل هذا العام الذي يعتبر نقطة انطلاقهن لحياة نوعية متميزة تقودهن بما يحملن من ثمرات العلم والمعرفة لسوق العمل وخدمة الدين والوطن .