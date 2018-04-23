صحة الشرقية تحتفل باكتمال الربط مع 869 جهة مستفيدة عبر منصة الخدمات الوطنية ( اوتار)

الدمام - سطام الفروان

احتفلت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في المركز الاقليمي لمراقبة السموم صباح اليوم الاثنين باكتمال الربط الالكتروني مع جميع الجهات المستفيدة على مستوى المنطقة الشرقية عبر منصة الخدمات الوطنية ( أوتار) وتدشين بعض الخدمات الحديثة ، وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك في كلمته خلال حفل اكتمال الربط الالكتروني بحضور وكيل إمارة المنطقة أن أهمية الربط الالكتروني في مركز مراقبة السموم بصحة الشرقية مع الجهات الأخرى المستفيدة عبر برنامج ” أوتار” لا يخفى عن الجميع حيث يعمل على مدار الساعة مع ( 9) مراكز لمراقبة السموم والكيمياء الطبية والشرعية في المملكة ، وتقدم ( 20 ) خدمة إلكترونية متعددة الفائدة والاستخدامات يستخدمها ( 5697 ) مستخدم نشط في الجهات والمنشآت ، عبر ارتباط (869) جهة مرتبطة ومستفيدة من الخدمات التي يوفرها البرنامج والمتمثلة في( 6 )خدمات الكترونية طبية وإكلينيكية ، إضافة إلى (4) خدمات إلكترونية لفحص المخدرات ، و(4) خدمات الكترونية أخرى كيمياء وسموم شرعية ، وخدمتين استشارية ودعم الأبحاث ، و(3)خدمات للتطبيقات المساندة ، وخدمة إلكترونية للتدريب والتعليم عن بعد .

ومن جهته أكدت مديرة المركز الاقليمي لمراقبة السموم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مها خالد المزروع في كلمتها في الاحتفال أن الجميع شارك في إنجاح هذه المنصة الوطنية ” اوتار” والتي بدأت في العام 2013 م بخدمة واحدة تتمثل في السموم الإسعافية وتطورت فيما بعد إلى أن وصلت إلى 20 خدمة الكترونية تستفيد منها جميع قطاعات الدولة بدون استثناء ، حيث نحتفل اليوم بهذا الإنجاز في المنطقة الشرقية كأول منطقة على مستوى مدن ومحافظات المملكة .

وتم خلال حفل اكتمال الربط الالكتروني تكريم الجهات المشاركة والشركاء الذين ساهموا في هذا النجاح ، كما تم تقديم هدية تذكارية لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تسلمها نيابة عن سموه وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال .