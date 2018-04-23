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أمير القصيم يكرم المشاركين والداعمين لملتقى بفكري يسمو وطني
http://almnatiq.net/?p=570899
المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بدعم رجال الأعمال للبرامج والمشروعات الوطنية في المنطقة ، مؤكداً سموه إن هذا ليس بغريب على أبناء هذا الوطن مساهمتهم في كافة المناشط بالمنطقة ، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة النسائية التنموية وإقامتها ملتقى بفكري يسمو وطني الذي يهدف إلى استثمار الكوادر الوطنية ودعمها لتنمية نهضة الوطن من خلال تعزيز الهوية الوطنية  وتنمية الوعي بالحقوق والواجبات إضافة إلى تحفيز المبدعين وتطوير قدراتهم  وشحذ الهمم ودفع الشباب للعمل الحر ورفع اقتصاد الوطن ، مؤكداً على الدور الكبير الذي يضطلع به شباب الوطن من الجنسين في بناء الوطن وتعزيز اللحمة الوطنية التي يعيشها هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة حكيمة وشعب عظيم ينشد دائماً الأفضل ، ويتطلع إلى مستقبل واعد بالإنجازات في ظل رؤية المملكة 2030 ، لافتاً إلى أن المنطقة ستواصل إقامة مثل هذه الملتقيات الوطنية الهادفة لاحتضان وتبني الأفكار والمشاريع الوطنية لأبنائنا من الشباب والفتيات.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم , المشاركين والداعمين لملتقى بفكري يسمو وطني ، وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالجميع , مقدماً لهم شكره  وتقديره على دعمهم لهذا الملتقى الوطني ، وفي نهاية اللقاء كرم سموه المشاركين والداعمين للملتقى .

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