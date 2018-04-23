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التحالف : قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة

التحالف : قوات الدفاع الجوي للتحالف تعترض صاروخين باليستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=570902
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية(محافظه صعدة) باتجاه اراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان و أطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعا ولله الحمد ، و نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني

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