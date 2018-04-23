الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي وعضو مجلس الإدارة واستعرض سموه خلال اللقاء دور الشركة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي، وكذلك دورها في التنمية البشرية ودعمها لبرامج التوطين مؤكدا سموه أهمية تفعيل دور الشركة في دعم المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرص للشباب السعودي وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد .

من جهته ثمن الأستاذ خالد الراجحي لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية إتاحة الفرصة للشركة لتوضيح دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي باعتبارها إحدى شركات المنطقة الشرقية، مبينا بأن الشركة قامت بتحديث وتطوير مصنعها وقد زاد عن 3.5 مليار ريال لمواكبة أحدث التقنيات العالمية للعمليات التشغيلية والبيئية والسلامة، مضيفا بأن الشركة تملك نظام للمسئولية الاجتماعية تساهم من خلاله في دعم المجتمع المحيط بالشركة، ومن المشاريع المدعومة حالياً إنشاء مركز الإصابات والحوادث (Trauma Center) في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع لإدارة الشؤٔون الصحية في وزارة الحرس الوطني في الأحساء حيث قدمت الشركة تبرعاً بقيمة 50 مليون ريال بجانب دعمها للجمعيات الخيرية ومختلف البرامج الاجتماعية مع حرصها على إشراك موظفيها في هذا الدور الاجتماعي.

كما أكد الأستاذ خالد الراجحي أن الشركة تعمل بشكل مباشر على مساندة التنمية العمرانية والبنى التحتية والمشاريع التنموية باعتبار أن مادة الإسمنت منتجاً استراتيجياً سيسهم كداعم رئيسي للتنمية المستدامة المتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.