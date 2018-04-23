أمير منطقة الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على والدة الأميرة سارة بنت عبدالله بن ثنيان – رحمها الله

الرياض - وليد الحمود

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة عقب صلاة عصر اليوم ،صلاة الميت على والدة الأميرة سارة بنت عبدالله بن ثنيان – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأمّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

وأدّى الصلاة مع سموهما عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين .