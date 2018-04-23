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أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة

أمير القصيم يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=570917
المناطق - بريدة

بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , رئيس اللجنة الاشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة , إنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الشباب والشابات وإرشادهم مهنياً للعمل عبر وظائف القطاع الخاص تابع لإمارة المنطقة , مشيداً بالدور الريادي والتنموي المقدم لخدمة أبناء وفتيات المنطقة من قبل برنامج التوطين بالمنطقة وعلى ما يبذله أعضاء اللجنة التنفيذية من جهود ملموسة مقدرة , مؤكداً سموه على ضرورة مواصلة العمل والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين , وشدد سموه على ضرورة مواصلة حث منشآت القطاع الخاص على مواصلة طرح وظائف لأبناء وفتيات المنطقة , مشيداً بالجهود التي يبذلها البرنامج في الإعداد لتوظيف خريجي الصيدلة المصنفين من هيئة التخصصات الصحية في منشآت القطاع الصحي الأهلي بالمنطقة ,

وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره لمعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ولمحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد على الجهود المبذولة في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة , مثنياً سموه على إطلاق أول برنامج متخصص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أمارة منطقة القصيم من خلال الإتفاقية الموقعة بين الأمارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وتكليف الأستاذ أحمد المشيقح أميناً عاماً لبرنامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة , مباركاً سموه النجاح الذي تحقق في ملتقى بيبان القصيم والمقام بالشراكة بين أمارة المنطقة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أولى محطاته في المملكة والتي تجاوز عدد المستفيدين منه أكثر من 15 ألف شاب وشابة , كما شكر سموه جامعة القصيم على تنظيمها ليوم المهنة لطرح الفرص الوظيفية لخريجي الجامعة , مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفرص في توظيف الشباب بعيداً عن المشاركات الغير فاعلة .

جاء ذلك خلال ترؤس سموه إجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة , بمكتب سموه بديوان أمارة المنطقة , اليوم , بحضور وكيل أمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأعضاء اللجنة , حيث أطلع سموه خلال الاجتماع على ماقامت به اللجنة من أعمال بالشراكة مع عدد من الجهات لتعزيز برامج ومسارات العمل لتعزيز جانب التوطين بالمنطقة , بالإضافة إلى إطلاع سموه على ما تحقق من نتائج إيجابية وفق مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية لتطبيق قرار التوطين , وكذلك مناقشة خطة العمل لبرنامج التوطين في المرحلة المقبلة بالمنطقة والتي شملت الاستعداد المبكر لبرامج التوطين المركزية الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين 12 نشاطاً مختلفاً مطلع العام القادم , بالإضافة إلى إطلاع سموه على نتائج اللجان المشكلة في مسارات التوطين الجديدة . 

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