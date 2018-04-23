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محافظ املج يتفقد مركز الرويضات ويلتقي بالاهالي

محافظ املج يتفقد مركز الرويضات ويلتقي بالاهالي
http://almnatiq.net/?p=570925
المناطق - تبوك
في اطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك التي تهدف الي تفقد احوال المواطنين وحث المسؤولين على تلمس احتياجاتهم والالتقاء بهم في مقار اقامتهم ، اجتمع محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي برئيس مركز الرويضات عبدالله الفايدي خلال زيارة تفقدية قام بها للمركز يرافقه وكيل المحافظة مسعود بن مسلم الجهني.
والتقى “البازعي” خلالها بعدد من اهالي قرية الرويضات والهجر المجاورة في منزل عايد بنيه السميري احد اعيان القرية واستمع الى مطالبهم موجهاً بمتابعتها وتلبيتها ، كما نوه على ضرورة تشجيع الشباب بإمتهان حرف الاباء والاجداد وتطويرها ونقلها للاجيال القادمة وتعزيز دور الاسر المنتجة في نقل ثقافة وتراث الماضي للمجتمع وحث الجمعيات على اعداد برامج تأهيل الاسر المنتجة في القيام بدورها لصناعة مصدر دخل لها ثابت يسهم في الاكتفاء الذاتي.

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