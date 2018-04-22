أمير الباحة يستقبل رئيس ولاعبي نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة

المناطق - الباحة

استقبل صاحب السموالملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الأمارة اليوم ، رئيس نادي الباحة لذوي الاحتياجات الخاصة علي بن صالح الشيخ, وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين , يرافقهم مدير عام التعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش, ومدير مكتب هيئة الرياضة بالمنطقة ناصر بن علي الغامدي .

وفي بداية اللقاء, رحب سموه بالجميع , منوهاً بالاهتمام والرعاية التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لهذه الفئة الغالية علينا جميعاً , مؤكداً أهمية دعمهم ورعايتهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعنا و بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعاتنا .

بعد ذلك استمع سموه إلى شرح مفصل من رئيس النادي علي الشيخ عن إنجازات النادي وما يقدمه لمنسوبيه من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضح الشيخ أن النادي حصل على 6 ميداليات ذهبية على مستوى المملكة في لعبة (البوتشي) الفردي, ولعبة (البوتشيا) للفردي, ولعبة الوثب الطويل, وسباق 100م , ورمي القرص, ورفع الاثقال, كما حصل النادي على عدد 4 ميداليات فضية على مستوى المملكة في لعبة البوتشي للزوجي ولعبة الكرة الحديدية, ورمي القرص, ورفع الاثقال للشلل الرباعي .

وبيّن أن النادي حصل على 6 ميداليات برونزية على مستوى المملكة في عدد من المسابقات الأخرى ، كما حقق 3 ميداليات ذهبية على مستوى المملكة لفريق الإعاقة البصرية في لعبة الوتب الطويل, وسباق 100م , ورمي القرص, وميداليتين فضية في لعبة الكرة الحديدية, ورمي القرص , بالاضافة إلى أربع ميداليات برونزية في عدد من الألعاب المختلفة .

وأضاف أن عدد اللاعبين المسجلين بالنادي بلغ 54 لاعباً بمختلف الإعاقات ، معرباً عن شكره وبالغ تقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل ومتابعته الدائمة لأنشطة النادي بما يحقق النجاح المنشود.

عقب ذلك كرم سموه الفائزين بالمسابقات، وقدم دعماً مالياً للفائزين تكريماً لهم وتحفيزاً لتقديم المزيد من الجهود الموفقة.

وتسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من رئيس وأعضاء النادي بهذه المناسبة، كَمَا تسلم سموه شهادة الرئاسة الفخرية للنادي.

من جانبه, رعى سمو أمير منطقة الباحة مراسم توقيع عقد الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة حيث وقع مدير عام التعليم سعيد بن محمد مخايش ، ورئيس النادي علي بن صالح الشيخ, كما تقوم بنود الاتفاقية المشتركة على جوانب التعاون, من حيث الاسثمار الأمثل للموارد البشرية, والمادية, والتقنية, والتجهيزات, والمرافق بما يحقق الجودة, وتحسن الأداء وزيادة الإنتاجية، وتهدف الاتفاقية إلى التفعيل الإيجابي لدور المؤسسات الحكومية والأهلية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز ثقافة التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية, وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين المعتمدين في كل جهة , كذلك المشاركة في معالجات التحديات والصعوبات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة, والإسهام في تحسين عملية تعليمهم وتدريبهم.

وستقوم الادارة العامة للتعليم بالمنطقة بإتاحة المرافق والتجهيزات لبرامج وفعاليات ذوي الاحتياجات الخاصة, وتسهيل مشاركة النادي في برامج ومشاريع إدارة التعليم, وتقديم الحوافز للمتعاونين مع النادي , إلى جانب تزويد النادي بقاعدة بيانات لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس.

من جانب آخر, يقوم النادي بإتاحة مرافقه وتجهيزاته لبرامج إدارة التعليم وتسخير كل الإمكانيات لذلك , وتقديم الدعم المادي للبرامج والأنشطة مع إدارة التعليم , بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية لتقويم الشراكة بينهما.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري, ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.