خطأ كبير يفعله كثيرون من مستخدمي فيسبوك

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نبه باحثون رقميون من جامعة برينستون، مؤخرا، إلى أن تسجيل الدخول لبعض المواقع الإلكترونية بحسابات فيسبوك، وهو أمر يفعله كثيرون، يزيد العرضة للقرصنة وخرق البيانات على منصة التواصل الاجتماعي.

وتطلب بعض المواقع من مرتاديها أن ينشئوا حسابات حتى يصلوا إلى بعض محتوياتها، لكنها تعرض عليهم في الأحيان أن يدخلوا من خلال فيسبوك، حتى يختصروا الوقت.

وبحسب ما نقله موقع مجلة “بي سي ماغازين” عن الباحثين، فإنه حينما يدخل المستخدم إلى موقع ما عبر التسجيل بحسابه في فيسبوك، فإنه يكون قد أتاح لأطراف ثالثة أن تصل إلى معلوماته دون أن يفطن إلى ذلك.

ويشتبه الباحثون في حصول هذه الخروق على صفحات أكثر من 400 موقع إلكتروني يعتمد على التسجيل من خلال فيسبوك، لكن المنصات الإلكترونية توظف بيانات المستخدمين في جني الأموال.

وأشار الباحثون إلى أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا يتحمل المسؤولية في هذا الصدد.

من ناحيته، قال فيسبوك، في بيان صدر يوم الخميس، إن سرقة البيانات تتنافى مع سياسة الموقع، مضيفا أنه يجري تحقيقا في الأمر، كما أنه اتخذ إجراءات لضبط حصول المواقع على معلومات من حسابات المنصة.

وتأتي الدراسة التنبيهية فيما يحاول فيسبوك طي فضيحة خرق البيانات، بعدما كشفت تحقيقات صحفية، أن شركة بيانات انتهكت بيانات 87 مليون شخص لصالح حملة دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سنة 2016.

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