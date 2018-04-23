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المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس

المملكة تسدد حصتها في ميزانية السلطة الفلسطينية لشهري فبراير ومارس
http://almnatiq.net/?p=570976
المناطق - واس

أكد الوفد الدائم للملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ (40) مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية لشهري فبراير ومارس 2018م، بواقع (20) مليون دولارًا شهريًا .
وأفاد بيان صادر عن سفارة المملكة في القاهرة، أن الوفد الدائم أكد أن المملكة العربية السعودية ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية .

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