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الأرصاد: العاصفة الرملية على الرياض ستستمر حتى الساعة الـ 11.30 مساءً

الأرصاد: العاصفة الرملية على الرياض ستستمر حتى الساعة الـ 11.30 مساءً
http://almnatiq.net/?p=570980
المناطق - الرياض

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار تأثير العاصفة الرملية على منطقة الرياض، ما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن تأثير العاصفة سيمتد ليشمل العاصمة الرياض، ومحافظات المجمعة والدودامي وحوطة بني تميم والخرج والحريق، فيما تتجه العاصفة الرملية إلى الأفلاج.

كما توقّعت الهيئة استمرار العاصفة الرملية لمدة 5 ساعات مساء اليوم، حيث تبدأ الحالة في التنبيه من السادسة مساءً وتنتهي في الحادية عشرة ونصف قبل منتصف الليل.

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