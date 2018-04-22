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مدني نجران يهيب بأخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول

مدني نجران يهيب بأخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول
http://almnatiq.net/?p=570984
المناطق - نجران

باشرت فرق الدفاع المدني بنجران عدداً من البلاغات بحي الحضن نتيجة جريان وادي عشارة طريق اللجم نتج عنه تفرق السيل ودخوله عدداً من المنازل والمحلات التجارية وتم التعامل مع جميع الحالات دون اصابات ولله الحمد وجاري العمل على تلافي العديد من المواقع التي تشكل خطورة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تم التعامل مع بلاغ وجود عدد٢ محتجزين في حي نهوقه، وتم ارسال فرق الانقاذ للموقع والتعامل مع الحالة.
كما باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة حبونا بلاغ دخول مياة الأمطار منزل عائلة مكونة من ٢٠شخص وتم اخلاء العائلة وايوائهم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذه الحالات.

وعلى ضوء تقرير الهيئة العامه للأرصاد وحماية البيئة و التي تشير لتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية ينتج عنها استمرار نشاط من الرياح السطحية مما يؤدي الى اثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية تتخلها سحب رعدية في منطقة نجران ،أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار و الاماكن المرتفعة وعدم استخدام الجوال أثناء البرق، ومراقبة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقوله،
وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية ومرتادي الرحلات البرية لهذه التقلبات الجوية.
ودعت في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .

المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران
النقيب/ عبدالخالق علي القحطاني.

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