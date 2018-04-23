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أمانة نجران تتلف أكثر من 900 ألف عبوة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية

أمانة نجران تتلف أكثر من 900 ألف عبوة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية
http://almnatiq.net/?p=570992
المناطق - نجران

قامت أمانة منطقة نجران بإتلاف 953.820 عبوة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية؛ وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المحال المخالفة.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م. هادي آل قريع ان لجنة المستودعات المشكلة من عدة جهات حكومية قامت بضبط كمية من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية بأحد مستودعات المنطقة؛ جاءت على النحو التالي 15.420 عبوة من الحجم العائلي حجم كبير و31.200 عبوة حجم عريض متنوعة ـ فراولة ـ حمضيات ـ تفاح و907.200 عبوة من الحجم الطويل متنوعة ـ بيبسي ـ حمضيات ـ ميرندا ـ سفن آب ـ شانئ.
وأشار قريع انه تم تكليف مالك المستودع بنقل المضبوطات للمردم الصحي التابع للأمانة على نفقته الخاصة بإشراف مباشر من قبل المختصين في إدارة الرقابة الشاملة حيث تم الانتهاء ء من عمليات الإتلاف لكامل الكمية المضبوطة بالشكل المطلوب.
من جانبها أكدت امانة منطقة نجران استمرار الجولات الرقابية على المحلات التجارية والتي تهدف من خلالها الى تحقيق تطلعات المستهلكين للحد من الغش وتسويق المواد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق الأنظمة بحق من يخالف التعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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