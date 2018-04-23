جناح المملكة في سوق السفر العربي بدبي يستقبل عدد من وزراء ومسئولي السياحة

المناطق - الرياض

استقبل جناح المملكة في معرض ملتقى سوق السفر العربي بدبي والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم الاثنين عددا من المسئولين ووزراء السياحة.

حيث استقبل معالي وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط التي قامت بجولة في الجناح واطلعت على ما يحويه من معروضات وأركان للهيئة والجهات المشاركة، وأعربت في تصريح صحفي عن اعجابها بجناح المملكة، مؤكدة مكانة المملكة سياحيا وتاريخيا في الخارطة العربية، وقالت أن هناك تعاونا وثيقا بين المملكة ومصر في المجال السياحة معربة عن تطلعها لزيارة المملكة قريبا لتعزيز البرامج المشتركة بين البلدين.

كما استقبل الجناح ولي عهد أمارة الفجيرة الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي والوفد المرافق له، وزار الجناح أيضا الملحق الثقافي السعودي في الامارات العربية المتحدة مساعد الجراح ومنسوبي الملحقية.

واستقبل الجناح مسئولين من وزارة السياحة اليابانية ووزارة السياحة الكورية، وعدد من الوفود والجهات المشاركة في المعرض.

وكان في استقبالهم الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس للاستثمار، والاستاذ عبدالله المرشد نائب الرئيس للتسويق والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعدد من المسئولين في الجناح.

ويعرض جناح المملكة حزمة من برامج ومبادرات الهيئة مثل (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة السعودية وجهة المسلمين، إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي).

وتهدف مشاركه الشركات السعودية السياحية الى تطوير استثماراتها واكتساب الخبرات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد توقيع اتفاقيات مع المهتمين بالدخول للسوق السعودي.

وصمم جناح المملكة في المعرض ليعكس هوية المملكة ومقوماتها السياحية باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والافلام، الى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما يحتضن اجنحة وقاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية.

ويضم الجناح أكثر من (60) ركنا للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، ومن الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح المملكة: الهيئة العامة للاستثمار، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والهيئة العامة للطيران المدني، والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى مشاركة الخطوط الجوية السعودية بجناح منفصل .

ومن الجهات المشاركة في الجناح طيران ناس، فندق الفيصلية، شركة مواسم للسياحة، مجموعة فنادق فيرمونت ومجموعة من الجهات المتخصصة في القطاع الفندقي وخدمات السياحية والسفر تشمل وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية .