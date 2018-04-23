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الجيش اليمني: نزع 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في عامين

الجيش اليمني: نزع 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في عامين
http://almnatiq.net/?p=571008
المناطق - واس

كشف المركز الوطني لمكافحة الألغام، أن الجيش اليمني تمكن خلال العامين الماضيين، من انتزاع 300 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق المحررة .
وأكد مدير المركز العميد الركن اليمني أمين العقيلي، أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، مضيفًا أن اليمن “هو البلد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تعرض لكارثة انتشار الألغام .
وأوضح العقيلي أن الفرق الهندسية للجيش اليمني انتزعت من جبهات محافظة مأرب شرق صنعاء، وحدها 40 ألف لغم، و16 ألف لغم من جزيرة ميون في باب المندب .
وأفاد أن إجمالي الألغام التي زرعتها المليشيات الإيرانية تتجاوز نصف مليون لغم .
وأكد مدير برنامج مكافحة الالغام، أن هذه الكمية المهولة ما زالت تشكل خطرًا مستدامًا على حياة المدنيين .

 

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