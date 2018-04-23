صالح الصماد.. هل سقط بغارات التحالف أم نتيجة صراعات الأجنحة؟

المناطق.. إسلام داوود

في عجلة من أمرها، أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية، عقد اجتماعات طارئة اليوم الاثنين، لقياداتها ولا سيما ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” الذي يعتبر الجهة الأعلى داخل الكيان السياسي الانقلابي.

وبعد ساعات من الاجتماعات الطارئة، خرجت الميليشيات الحوثية، على لسان وسائلها الإعلامية، ولاحقا زعيمها عبدالملك الحوثي، لتفاجئ الجميع، بإعلان مقتل رئيس “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد، في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت موكبه في مدينة الحديدة.

خبر أثار الريبة بين صفوف اليمنيين والمتابعين، حيث جاء إعلان موت الصماد بعد أسابيع من الأنباء عن صراعات الأجنحة داخل ميليشيا الحوثي ولا سيما بين جناحي صالح الصماد من جهة وجناح محمد على الحوثي وأبو علي الحاكم من جهة أخرى.

فالصماد الذي يوصف بأنه من “الحمائم” داخل الميليشيا كان أكثر ميلا للحل السياسي في اليمن وكان يتوافق بدرجة أكبر مع الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، في ضرورة إنهاء الحرب اليمنية عبر الحلول السياسية.

فيما يعرف كلا من محمد علي الحوثي، والذي يرأس اللجنة الثورية التي أعلنها الحوثيون، وأبو علي الحاكم الذي يعد الرجل الثاني داخل ميليشيا الحوثي بعد زعيمها، بأنهما من “الصقور” المعروفة بتشددها تجاه الصراع اليمني، وميلهم لاستمرار الصراع والحرب ورفضهم أي حلول سياسية تفضي بعودة الشرعية مرة أخرى.

وأشار محللون، إلى أن حدة ذلك الصراع تزايدت منذ مقتل صالح، أواخر العام الماضي، حيث نُشِر على حساب صالح الصماد على حساب له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حينها، إعلانه الاستقالة من منصب رئيس المجلس السياسي، لرفضه انقلاب الحوثيين على الرئيس الراحل صالح، وتصفيته لاحقا.

بدوره، قال السفير اليمني لدي فرنسا، رياض ياسين السفير اليمني، في تصريحات تلفزيونية لقناة “سكاي نيوز عربية” قبل قليل، إن الصماد قتل على الأرجح نتيجة للخلاف الداخلي بين الميليشيا الحوثية.

وأضاف أن المصادر داخل الميليشيا تؤكد أن الصراع بين جناح الصماد من جهة وجناح محمد علي الحوثي من جهة أخرى بلغ، أوجه خلال الفترة، الماضية، مع التقدم الكبير الذي تحققه قوات الشرعية في معقل الحوثيين بمحافظة صعدة.

فيما كتب الناشط والصحفي اليمني، عباس الضالعي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قبل قليل عدة تغريدات جاء فيها، :”رسالة من قيادي حوثي انشرها كما وردت: (الصماد اغتيل وإذا كان قتل بغارة جوية ظهر يوم الخميس فمن هم المسؤولين الذين معه ولماذا قتل بمفرده أقل شئ جرحى،

وأمس قناة المسيرة أعلنت أن #الصماد زار يوم أمس مصنع التصنيع الحربي والمصنع بصنعاء واليوم فجأة يعلنوا مقتله وتعيين المشاط الهاشمي بدلا عنه)

وأضاف،: ” عندما كان صالح الصماد بالحديدة كان يرافقه عدد من المسؤولين (وزير المالية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس مصلحة الضرائب وأبوعلي الحاكم) فكيف قتل بمفرده ولا يوجد بجواره أي مسؤول؟

تصفية الميليشيا للصماد هي الاحتمال الأقوى خاصة أنه كان على خلاف مع محمد الحوثي وعبدالخالق

فيما قال، حساب موقع “اليمن الآن”، إن مراقبين يرجحون تصفية “صالح الصماد” رئيس ما يعرف ” المجلس السياسي الأعلى” من قبل أجنحة متصارعة داخل الجماعة ، وهذا ما يؤكد صحة تصريحات الأمير محمد بن سلمان عن وجود صراعات داخل الجماعة .

مقتل صالح الصماد، يظل نبأ غير سار لإيران وحلفاءها، ويعني أن أركان انقلابها في اليمن يتساقطون واحدا تلو الآخر سواء بالاغتيالات أو بالغارات.