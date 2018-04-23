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بلدي حقل يعقد جلسته الثلاثين ويناقش الاراضي الاستثمارية 

بلدي حقل يعقد جلسته الثلاثين ويناقش الاراضي الاستثمارية 
http://almnatiq.net/?p=571015
المناطق - علي العميري
عقد المجلس البلدي لمحافظة حقل  بمنطقة تبوك  جلسته رقم ” 30 ” خلال دورته الثالثة ، برئاسة رئيس المجلس البلدي محمد بن زايد العمراني وحضور جميع أعضاء المجلس البلدي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي عضو المجلس عطيه الدبر أن المجلس ناقش عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات ومنها ، مناقشة ماتم طرحه من قبل عضو المجلس عمر ابو العز حيث كلف المجلس لجنة الاستثمار بالتنسيق مع البلدية  بإعداد تقرير يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة عن الأراضي الاستثمارية الواقعه على البحر والمتعثره وغير مستفاد منها منذ سنوات وذلك تمهيداً لإتخاذ توصيات بشأنها قد تصل الى المطالبة بسحب هذه الاستثمارات لعدم جدواها وعدم مناسبة سعرها الاستثماري للأسعار الحالية ، كما تمت مناقشة ماطرحة عضو المجلس احمد الدبر بشأن الصحة العامة وصحة البيئة وقرر المجلس البلدي تخصيص جلسة كاملة لمناقشة المواضيع ماتم طرحه وذلك بحضور القسم المختص في البلدية.
كما أكد أعضاء المجلس البلدي بأن مشروع سفلتة الأحياء الداخلية ضمن أولويات المشاريع الواجب تنفيذها وبعد إعتماد الميزانيات المخصصة وتمت مخاطبة البلدية بهذا الشأن. وجرى تكليف اللجنة الاعلامية بالاعداد والتحضير للقاء أعضاء المجلس بالمواطنين .

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