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لتزامن غدا الأرعاء مع افتتاح مشروع القدية

الهريفي يعلن تأجيل حفل اعتزاله إلى 9 مايو بدلا من غدا الأربعاء

الهريفي يعلن تأجيل حفل اعتزاله إلى 9 مايو بدلا من غدا الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=571018
المناطق - الرياض

أعلن لاعب النصر الدولي السابق فهد الهريفي عن تأجيل لقاء حفل اعتزاله  إلى 9 مايو بدلا عن يوم الأربعاء المقبل.

وقال الهريفي عبر تغريدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “رغبة مني في مشاركة وطني وقيادته ومجتمعنا في المشروع العملاق مشروع القدية طلبت من اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزالي تأجيله حتى لا يتزامن مع المشروع الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين، ولاتاحة الفرصة للجماهير والاعلام. وبالاتفاق مع نادي فالنسيا سيكون المهرجان يوم الاربعاء 9 مايو”.

 

وكان  الهريفي نفى ما تمت إشاعته عبر بعض وسائل الإعلام الأسبانية عن أن مباراة تكريمه أمام فالنسيا الأسباني تم تأجيلها بسبب أن النادي الأسباني إعتذر عن الحضور في هذا التوقيت.

وقال “وردني الكثير من الإستفسارات حول خبر نشره صحفي أسباني في أحد المواقع عن إلغاء المباراة وهذا غير صحيح. وصول فالنسيا بإذن الله الثلاثاء مساء الساعة 7 حسب الحجز الموجود والمباراة الأربعاء موعدنا في الملعب إن شاء الله” .

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