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آبل قد توقف إنتاج “آيفون X” نهائيا!

آبل قد توقف إنتاج “آيفون X” نهائيا!
http://almnatiq.net/?p=571025
المناطق - وكالات

صرح أحد أكبر المحللين في الولايات المتحدة بأن نسخة “آيفون X” تعاني في الأسواق، بسبب تمنع العملاء عن شراء هواتف باهظة الثمن، ما قد يدفع الشركة إلى وقف إنتاجها كليا.

وقال المحلل الشهير في شركة “MIRABAUD” السويسرية، نيل كامبلينغ: “المشكلة في آيفون X بكل بساطة، هي غلاء سعر شرائه الذي قد يتخطى 1000 دولار أمريكي في بعض الأسواق”.

كما توقع المحلل أن تصدر الشركة نسخة بديلة عن X، بسعر يقارب 500 دولار فقط. ونوه إلى أن النسخ الموجودة في السوق لن يتم سحبها، ولكن لن يصنع المزيد منها.

وللتذكير، فقد نالت نسخة X آراء متباينة بعد طرحها في الأسواق، في نوفمبر 2017، وخاصة فيما يتعلق بتقنية “التعرف على الوجه” (Face-ID)، التي أثارت تساؤلات عديدة حول مدى خصوصية وأمان المستخدم.

وحتى اللحظة لم تعلق آبل على الأنباء الأخيرة، لا بالتأكيد ولا بالنفي.

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