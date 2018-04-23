آبل قد توقف إنتاج “آيفون X” نهائيا!

المناطق - وكالات

صرح أحد أكبر المحللين في الولايات المتحدة بأن نسخة “آيفون X” تعاني في الأسواق، بسبب تمنع العملاء عن شراء هواتف باهظة الثمن، ما قد يدفع الشركة إلى وقف إنتاجها كليا.

وقال المحلل الشهير في شركة “MIRABAUD” السويسرية، نيل كامبلينغ: “المشكلة في آيفون X بكل بساطة، هي غلاء سعر شرائه الذي قد يتخطى 1000 دولار أمريكي في بعض الأسواق”.