زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 15 %

المناطق - وكالات

كشفت منظمة “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” لحقوق الإنسان عن بيانات تفيد بزيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 15 بالمئة عام 2017.

وسجلت المنظمة 300 جريمة بدوافع الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي، فيما كان عددها 260 جريمة عام 2016.

ومن بين الجرائم التي رصدتها المنظمة الهجوم على مسلم في حي برونكس بنيويورك في يونيو الماضي من قبل أشخاص انهالوا عليه بالضرب وسموه بـ “الإرهابي”، وإحراق مطعم تابع لعائلة مسلمة في كانساس في نوفمبر الماضي.

وعزا “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية” زيادة هذه الجرائم إلى سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وخاصة القيود على الهجرة من عدة دول مسلمة.