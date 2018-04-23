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شاحنة تدهس عددا من المارة في تورنتو الكندية

شاحنة تدهس عددا من المارة في تورنتو الكندية
http://almnatiq.net/?p=571046
المناطق - وكالات

قالت الشرطة الكندية إن العديد من المشاة أصيبوا بجروح في تورنتو اليوم الاثنين بعد أن دهست شاحنة حشدا من المشاة في إحدى ضواحي المدينة، موضحة أنها تحقق في الحادث.

ووقع الحادث عند تقاطع شارعي يونج وفينش المزدحم في ضاحية نورث يورك الشمالية بالمدينة، وفقا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين 8 و 10 أشخاص أصيبوا، حسبما أفادت الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن العدد الدقيق للضحايا أو مدى إصاباتهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “أربعة اشخاص على الأقل ربما فارقوا الحياة” في حين فرت الشاحنة.

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