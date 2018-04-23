جامعة الإمام تحتفي بخريجي الدفعة 62 بحضور أمير منطقة الرياض 

الرياض - تغطية - وليد الحمود

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، أمير منطقة الرياض مساء اليوم الاثنين حفل تخريج الدفعة 62 من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمتوقع تخرجهم في مختلف المراحل الجامعية للعام الجامعي الحالي 1438 – 1439 وذلك في قاعة الشيخ محمد بن إبراهيم بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية ، وفي بداية الحفل انطلقت مسيرة الخريجين بكافة مراحلهم العلمية ، بعد ذلك بدء الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم ألقيت كلمة الخريجين ، ثم ألقى عميد شؤون القبول والتسجيل د. سليمان العنقري كلمة أشاد فيها بالدفعة المحتفى بها متمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم العلمي والعملي ، عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ، كلمة أكد فيها أن هذه المناسبة تأتي تتويجا لجهود ولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الذين لم يألو جهدا في رعاية هذا النشىء المبارك من أبناء البلاد فجادو لهم بالدعم المتواصل في سبيل الرقي بشباب الوطن ، وثمن الشيخ الدكتور أبا الخيل تشريف سمو أمير منطقة الرياض ورعايته الكريمة لهذا الحفل والتي تأتي تأكيدا للنهج السليم الذي نهجته قيادتنا الرشيدة للقاء الراعي برعيته ومشاركتهم افراحهم والإستماع لهم وتلمس احتياجاتهم.