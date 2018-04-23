سر التغريدة التي أودت بحياة “صالح الصماد”

المناطق.. إسلام داوود

يجمع المحللون والخبراء، على أن انقلاب ميليشيا الحوثي في اليمن يعاني، تصدعا كبيرا داخل أروقته، ليس وليد اللحظة وإنما نتاج شهور سابقة من الصراع المكتوم.

وبعد انفجار الصدام بين شريكي الانقلاب سابقا، المتمثل في ميليشيا الحوثي من جهة والرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأنصاره، من جهة أخرى، والذي أودى بحياة صالح في نهاية المطاف، أصبح من المعروف أن ميليشيا تعاني من صعوبة في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها في ظل اختلاف وجهات النظر بين الأجنحة داخل الجماعة.

وفي ذات السياق، تختلف رؤى أجنحة الميليشيا الحوثية، للطريقة التي يمكن أن تخرج بها اليمن من محنتها المتواصلة، بعض الخبراء رأوا أن انقساما داخل الميليشيا متفاقما حول طريقة صياغة الحل.

ومع إعلان زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، اليوم الاثنين، مقتل رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” صالح الصماد في غارة لمقاتلات التحالف استهدفت موكبه في مدينة الحديدة، عاد الحديث مجددا عن خلفيات ذلك الحادث وتأثيراته.

ومع اختلاف وجهات النظر حول الجهة المسؤولة عن القضاء على الصماد الذي كان يعتبر الرجل الثاني في الميليشيا الحوثية في ظل عدم إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية حتى الآن مسؤوليته عن القضاء على الصماد، تظهر بعض الحقائق التي تكشف حدة الخلاف داخل الميليشيا والقدر الكبير من عدم التوافق الذي أظهره الصماد تجاه الجماعة، ما يرجح فرضية أن يكون قد تعرض لعملية اغتيال من داخل الميليشيا نفسها.

وليس أدل على ذلك الخلاف تلك التغريدة السابقة، على حسابه الرسمي على موقع تويتر –قبل إغلاق الحساب-، والمنشورة في شهر ديسمبر من العام الماضي وأعلن فيها استقالته من منصبه كرئيس للمجلس السياسي الأعلى، حينها رفضا لممارسات الحوثيين، إبان الانتفاضة التي قام بها الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وجاء في تغريدة الصماد حينها “أقدم استقالتي من المجلس السياسي الأعلى من المهام الذي أوكل في عاتقي ويقوم بمواصلة المهام نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى قاسم محمد قاسم الكسادي للأمور الطارئة والمستعجلة لقيادة الدولة كسلطة تسيير اعمال والله الموفق “.

التغريدة التي نشرها الصماد حينها تظهر، أنه كان أكثر توافقا مع معسكر الرئيس السابق علي صالح منه إلى المعسكر الحوثي، ما يفسر فيما بعد الخلافات التي ظلت تتردد بينه وبين الجناح المتشدد داخل الميليشيا المتمثل في محمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم.

وبعد مقتل صالح الصماد، بات موقف ميليشيات الحوثي أكثر هشاشة وضعفا، ما ينذر بشهور قادمة قد تجبر فيها تطورات الأوضاع وتسارع الإنجازات العسكرية لقوات الشرعية اليمنية، ميليشيا الحوثي على الخضوع في نهاية المطاف للشرعية وإنهاء الانقلاب.