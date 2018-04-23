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أمانة الباحة والبلديات التابعة تواصل حملة ازالة التشوهات البصرية

أمانة الباحة والبلديات التابعة تواصل حملة ازالة التشوهات البصرية
http://almnatiq.net/?p=571071
 المناطق-الباحة
تواصل امانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها حملة ازالة التشوهات البصرية في أسبوعها الرابع وذلك بدعم وتوجيهات من امين الباحة الدكتور علي السواط نحو تطوير المنطقة لإزاله التشوهات البصرية والتي تؤثر على المنظر الحضاري للمنطقة وتحقيقا لرؤية المملكة 2030
وبدأت الامانة والبلديات أسبوعها الرابع في إصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق .
 واوضح الدكتور السواط بأنه لتعزيز مبادرة المشاركة المجتمعية لمعالجة حفر الشوارع لإزاله التشوه البصر في الشوارع تم اطلاق هاشتاق ( #لا تأكلها ) وهي حملة تفاعلية يتم تصوير الحفر ورفعها على الهاشتاق ليتم معالجتها ، بالإضافة الى ان الأمانة تستقبل بلاغات المواطنين عن طريق الإبلاغ عن الحفر عن طريق هاتف الطوارئ 940.
ودعا الدكتور السواط أهالي الباحة بالتفاعل مع الحملة وتصوير الحفر ورفعها على الهشتاق ليتم إصلاحها مؤكدا بأنهم شركاء أساسيون في نجاح حملات الامانة والبلديات المستمرة ، حفاظاً على جمال المنطقة.
مؤكدا بأن مشروع معالجة التشوه البصري يهدف إل تطوير البيئة العمرانية والمعمارية للمنطقة من خلال أزالة التشوهات البصرية و تحسين المظهر العام المدينة والمحافظات.

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