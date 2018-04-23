السفير السعودي في الأردن يقدم واجب العزاء لقبيلة الحويطات

المناطق - خالد الضبيبي

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، واجب العزاء لقبيلة الحويطات بمحافظة معان بوفاة النائب محمد العمامرة وعائلته الذين وافتهم المنيه إثر حادث مؤسف.

وكان في استقبال السفير عدد من شيوخ و ووجهاء المحافظة وشيوخ وأبناء قبيلة الحويطات وعدد كبير من المعزين و أشقاء و أقارب الفقيد وذويه.

ورافق السفير في تقديم واجب العزاء الملحق السعودي العسكري لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، وعدد من أعضاء السفارة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.