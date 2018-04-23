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رابطة العالم الإسلامي تدشن حملة إغاثية عاجلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين في السودان

رابطة العالم الإسلامي تدشن حملة إغاثية عاجلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين في السودان
http://almnatiq.net/?p=571083
المناطق - واس

دشنت رابطة العالم الإسلامي ، اليوم ، حملة إغاثية عاجلة لمساعدة الأشقاء اليمنيين المقيمين في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في إطار التجاوب مع خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وبدأ تنفيذ الحملة عن طريق فريق الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابع للرابطة بحضور معالي وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم، بمشاركة السفارة اليمنية وعدد من ممثلي الجالية اليمنية بالسودان.
وأوضح الأمين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبد العزيز بن أحمد سرحان، أن الحملة تتضمن توزيع سلال غذائية متنوعة لصالح الأسر اليمنية تلبي حاجة أكثر من 10 آلاف شخص.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة من مساعدات إلى المحتاجين والمنكوبين في جميع أنحاء العالم ، مشيدًا بدعم رابطة العالم الإسلامي المستمر للأشقاء اليمنيين والسوريين المقيمين في السودان.
وأكد مدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية بالسودان حامد بن عاتق الرفاعي من جانبه أن الهيئة درجت على تقديم المساعدات لليمنيين والسوريين المقيمين في السودان، بالإضافة إلى عدد من أعمال المساعدات الإغاثية والإنسانية الأخرى.
إلى ذلك ثمن السفير اليمني في الخرطوم عمر عبدالله المداوي الدعم الكبير الذى تقدمه المملكة في إطار قيادتها للتحالف لاسترداد الشرعية في اليمن وتقديم المساعدات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما أعرب عن شكره لحكومة السودان لاستضافة اليمنيين وتقديم المساعدات لهم.

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