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 استقالة رئيس نادي الحجاز ببلجرشي  

 استقالة رئيس نادي الحجاز ببلجرشي  
http://almnatiq.net/?p=571090
المناطق-الباحة
اعلن رئيس النادي الاستاذ عبدالله عبدالواحد الغامدي استقالته رسمياً من منصب رئيس مجلس ادارة نادي الحجاز. و ذلك بعد إنهاء كافة المستحقات المتعلقة بالفريق الاول لكرة القدم.
 وقد عبر الاستاذ عبدالله عبد الواحد عن شكره و تقديره لكل من عمل معه في مجلس ادارته خلال الأعوام الماضية و التي شهدت العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الفردية و الجماعية يأتي ابرزها تحقيق إنجاز الصعود التاريخي للدرجة الثانية و كذلك بقاء النادي هذا الموسم في مصاف اندية الدرجة الثانية.
و أكد الاستاذ عبدالله عبدالواحد ان هذه الاستقالة بسبب تراجع بعض اعضاء الشرف عن الدعم المادي الذي تتطلبه المرحلة القادمة و اتاحة الفرصة لمحبي و رجالات النادي لخدمة الكيان و مواصلة الإنجازات بإذن الله تعالى مؤكدا انه سيبقى في خدمة النادي و الكيان من اي موقع آخر.

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