إسرائيل تحذر بشار الأسد: سنقتلك إذا سمحت لإيران بشن حرب علينا

المناطق - وكالات

حذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، اليوم الاثنين، من أن حياة بشار الأسد، ستكون مهددة، إذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقا من سوريا، في إشارة واضحة إلى التخلص منه وقتله.

ونقلت وكالة “فرانس برس” حديث الوزير الإسرائيلي، الذي ظهر في شريط فيديو على موقع “وانيت”، والذي قال: “إذا سمح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية ، فإنه يتحمل المسؤولية الكاملة، وكافة المخاطر المترتبة على ذلك”.

وحذر شتاينتز، العضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر، والذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية، قائلا: “من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده، وأن يبقى هو أو نظامه موجودا، إذ أنه لن يبقى جالسا في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة”.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “أعتقد أن ما يحدث في سوريا قد يكون حاسما لمستقبلنا وأمننا، وآمل ألا تتدهور الأمورـ لتتطور إلى حرب شاملة”.

وأكد شتاينتز تصميم إسرائيل على منع التواجد الإيراني العسكري على الحدود الشمالية بقوله: “آمل أن يكون ذلك واضحا للإيرانيين ولبشار الأسد، وألا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل”.

هذا ولا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب رسميا، رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا بالعموم طوال عقود.