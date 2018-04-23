نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة أم القرى

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، رعى نائب أمير المنطقة. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر حفل تخريج الدفعة السادسة والستين من طلاب جامعة أم القرى للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، بمقرها بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والقنفذة والليث والبالغ عددهم 7 آلاف و687 خريجا من حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم العام بكافة التخصصات العلمية والنظرية في الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب، بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة ووكلاء الجامعة وعمدائها وأولياء أمور الطلاب، وذلك بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وفور وصول سموه مقر الحفل عزف السلام الملكي السعودي، عَقِبَ ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أُعِدَّ بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم انطلقت المسيرة الطلابية للخريجين، بعدها ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج محمد علي الشمراني، أعربوا خلالها عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته حفل تخرجهم ومشاركة سموه أفراحهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن هذا تجسيد لاهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – ودعمهما للعلم والتعليم في بلادنا، كما توجهوا بالشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى ومعالي مدير جامعة أم القرى الاستاذ الدكتور عبدالله بافيل والقائمين على الجامعة، كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لآبائهم وأمهاتهم لما قدموه لهم من دعم ونصح وتوجيه وكذلك شكرهم لكل من أشرف على تعليمهم وإرشادهم في جامعة أم القرى.

ثم أدى خريجو الكليات الطبية بالجامعة قَسَمُ التخرج، قَدَّم عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور هاشم الصمداني نبذة احصائية عن الخريجين من طلاب الجامعة للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، والبالغ عددهم 7 آلاف و687 خريجا ، منهم ( 49 ) من حملة الدكتوراه، و( 170 ) في مرحلة الماجستير، فيما بلغ عدد الخريجين في الدبلوم العالي ( 93 ) خريجا، إلى جانب 7 آلاف و105 طلاب بمرحلة البكالوريوس، وبلغ عدد الحاصلين على الدبلوم العام ( 270 ) طالبا.

ثم رحب معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، معربا فيها عن شكره وامتنانه لسموه على رعايته نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

ورفع معالي مدير جامعة أم القرى شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما واهتمامهما بالعلم والتعليم، منوهاً بدعم واهتمام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لأنشطة وبرامج الجامعة ، مهنئا معاليه أبنائه الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة، كما أعلن معاليه النتيجة العامة للخريجين والحاصلين على مختلف الدرجات العلمية في كافة التخصصات العلمية والنظرية، سائلا الله تبارك وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها في ظل قيادتها الرشيدة.

كما تسلم سموه من معالي مدير الجامعة هدية تذكارية بهذه المناسبة، واختتم الحفل بصورة تذكارية لسموه مع الخريجين.