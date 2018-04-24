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فيديو المناطق

الكونجرس يصدق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية

الكونجرس يصدق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية
http://almnatiq.net/?p=571130
المناطق - وكالات

أيدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ومن المتوقع أن يقر المجلس بكامل هيئته التعيين في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وصوتت اللجنة لصالح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، بينما غير عضو اللجنة السناتور الجمهوري راند بول رأيه المعارض لتعيين بومبيو.

إلى ذلك، قال الدكتور عبدالله الشايجي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، إن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صوت بالمصادقة على ترشيح الرئيس ترامب لمايك بامبيو مدير CIA-لمنصب وزير الخارجية بأغلبية ضئيلة بعد ضغط من ترامب على السناتور راند بول ليغير رأيه ويصوت مع الجمهوريين-وسط إنقسام حزبي-وسيتم التصويت الجمعة ليصبح بامبيو وزير الخارجية ال70.

 

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