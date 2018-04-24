“الشرعية” تحرر مواقع استراتيجية جديدة في شمال صعدة

المناطق - وكالات

تمكنت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش، إن وحدات من الجيش الوطني نفذت، أمس السبت، عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من تحرير “منطقة الظهر” و”مقريع” و”منطقة المشروع” في آل صبحان، إضافة إلى تحرير عدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان.

وأضاف العميد قروش، أن “المعارك أسفرت عن سقوط قتلى من الحوثيين على رأسهم قائد الميليشيات في “محور علب” ويدعى “أبو يحيى”، إضافة إلى عشرات الجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات مواقع وتحركات للميليشيات الانقلابية، وأسفرت عن تدمير مخزني أسلحة للميليشيات في منطقة محديدة بمحور علب.