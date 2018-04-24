احدث الأخبار

انطلاق فعالية اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 وحراك ثقافي في تعليم الخرج
منطقة الرياض
 فريق وقت اللياقة ينتزع لقب بطولة المملكة في الملاكمة للهيئات
منطقة الرياض
 صحة الرياض تستنفر 11 مركزا صحيا مناوبا لمواجهة حالات الغبار
منطقة الرياض
 أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن ملتقى الأمن الفكري (اعتدال)
منطقة الحدود الشمالية
 “الشرعية” تحرر مواقع استراتيجية جديدة في شمال صعدة
أبرز المواد
 هكذا يمكنك إخفاء المحادثات في واتساب
أبرز المواد
 بعد مقتل الصماد .. فيديو لزعيم الحوثيين يظهره منكسرا ويتوسل اليمنيين
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة أم القرى
منطقة مكة المكرمة
 نجم إنجلترا: صلاح حوّل سواريز وتوريس إلى “متواضعين”
أبرز المواد
 الكونجرس يصدق على تعيين بومبيو وزيرا للخارجية
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في طيران أديل
أبرز المواد
 تعرف على قائمة الـ 40 مطلوبا حوثيا في اليمن
أبرز المواد
جيران ناحر بناته الثلاثة يكشفون تفاصيل جديدة عن سلوكه وما فعله قبل الجريمة!

جيران ناحر بناته الثلاثة يكشفون تفاصيل جديدة عن سلوكه وما فعله قبل الجريمة!

أبرز المواد
شاهد: الأمير تركي بن طلال يلبي دعوة عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي

شاهد: الأمير تركي بن طلال يلبي دعوة عضو الشورى عبدالعزيز المتحمي

أبرز المواد
لجنة التحقيق في واقعة “المتوفاة المنسية” بـ”مرور محايل” تتخذ هذا الإجراء تجاه بعض الأفراد المباشرين للحادث!

لجنة التحقيق في واقعة “المتوفاة المنسية” بـ”مرور محايل” تتخذ هذا الإجراء تجاه بعض الأفراد المباشرين للحادث!

أبرز المواد
طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

طالبوا بتكريمه …شاهد معلم يحمل طالبا يوميا إلى فصله والسبب

فيديو المناطق

فريق وقت اللياقة ينتزع لقب بطولة المملكة في الملاكمة للهيئات

فريق وقت اللياقة ينتزع لقب بطولة المملكة في الملاكمة للهيئات
http://almnatiq.net/?p=571157
المناطق : مشعل العنزي

توج المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للملاكمة عبد الله اليامي فريق وقت اللياقة بكأس بطولة المملكة المفتوحة للهيئات للملاكمة، بعد حصوله على المركز الأول بـ 8 ميداليات ( ذهبيتان و6 فضية) وحل فريق مركز الرياض ثانياً ومركز مكة ثالثاً , وشارك في البطولة التي أقيمت منافساتها على صالة الملز في الرياض 116 لاعباً من22 هيئة وهي وقت اللياقة و شركة لجام ونادي سبورتك وبلاتينيوم ونادي ارينا ومركز القوة الضاربة ومركز الخدمة الاجتماعية وصالة اللياقة القصوى وصالة اللياقة الأولى ونادي ضمك ومركز مكة و المدرسة النموذجية ومركز سبايدرمان ونادي النمر الرياضي ومركز المدرسة النموذجية و نادي نطاق كل الرياضات و مركز فيتنج فت ومركز الرياض, وأثنى المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله اليامي على المشاركة المتميزة للهيئات في بطولات الاتحاد، والمستوى الفني الذي ظهر فيه اللاعبون، مشيراً إلى ان هذه المشاركة تأتي ضمن خطط الاتحاد لاكتشاف المواهب واستقطابهم لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.

روابط ذات صلة

انطلاق فعالية اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 وحراك ثقافي في تعليم الخرج

انطلاق فعالية اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 وحراك ثقافي في تعليم الخرج
صحة الرياض تستنفر 11 مركزا صحيا مناوبا لمواجهة حالات الغبار

صحة الرياض تستنفر 11 مركزا صحيا مناوبا لمواجهة حالات الغبار
مفقود الرياض وليد الجش 

مفقود الرياض وليد الجش 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*