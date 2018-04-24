انطلاق فعالية اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 وحراك ثقافي في تعليم الخرج

الخرج : سليمان الدخيل

انطلقت “فعاليات ومعرض ‏اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ٢٠١٨م ” بـتعليم الخرج اليوم الأثنين ولمدة ثلاثة أيام في مقر” الحديثي مول ” والذي دشنه سعادة محافظ محافظة الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي وحضور سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ، صباح هذا اليوم ..بمشاركة أكثر من عشر جهات تنوعت من جامعات وجهات حكومية و أهلية وأفراد ..

وتُعد فعاليات ومعرض اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ٢٠١٨م والذي تشرف على تنظيمة إدارة الإشراف التربوي ممثلة بشعبة المكتبات بما حوى من اجنحة حراك ثقافي في تعليم الخرج خاصة ومحافظتي الخرج والدلم عامة وفرصة لاكتشاف عالم الكتاب بجوانبه المتعددة وتقديره حق قدره ، لأن الكتاب وسيلة للتعبير عن القيم وواسطة لنقل المعارف، ومستودعا للتراث غير المادي ونافذة نستشرف منها على التنوع الثقافي .

ويسهم المعرض المقام في إبراز قيمة الثقافة وأساليب جديدة للتواصل المعرفي والتبادل الثقافي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص إذ تستضيف الفعالية على مدى ثلاثة أيام الاكاديمين والتربويين وطلبة المدارس والمجتمع المحلي بالمحافظتين

نذكر الجهات المشاركة في الفعالية منها نادي القراءة جامعة الملك سعود ، جامعة سطام بن عبدالعزيز ، إدارة تعليم الخرج ممثلة بأندية الحي بنين _بنات ، نادي الرياض الأدبي اللجنة الثقافية بالخرج ، المكتبة العامة بالخرج ، صالون سارة الثقافي ، عدد من الهواة والرسامين والكتاب والمؤلفين، متجر صفحات ، معهد الخليجي ، مجموعة التعاون ، روضة درب المستقبل .

وفي السياق ذاته شهدت الفعالية صباح هذا اليوم تكريم ‏‏الطلاب المتميزين في البرامج والأنشطة الثقافية على مستوى إدارت التعليم في المملكة وكذلك تكريم ‏أ . نوال الثبيتي لحصولها على المركز الرابع في المسابقة الوطنية للغة العربية على مستوى المملكة لجائزة أدب الطفل (تأليف قصة في مجال أدب الأطفال) والتكريم ايضا المشاركين والرعاة.

وشملت الفعالية تدشين خمس مبادرات اطلقتها وحدة المبادرات النوعية بتعليم الخرج ( مبادرات الرياضيات من حولنا في مدارس تطوير بمحافظة الخرج ، مبادرة القراءة العالمية ، مبادرة أول قصة ، مبادرة المؤلف الصغير ، مبادرة تأصيل استخدام الفصحى كأداة للإتصال والإنتاج الفكري بمدارس تطوير بمحافظة الخرج ).

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