الأرصاد تصدر تنبيهين متقدمين للرياض: أمطار غزيرة وهنا موعد بدايتها ونهايتها

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أكدت استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة

أصدرت الأرصاد اليوم تنبيهين متقدمين لمنطقة الرياض؛ الأول لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في حالة تبدأ 2 ظهراً وتنتهي 11 مساء اليوم، وتشمل “الدوادمي وعفيف ووادي الدواسر”.

والتنبيه الثاني أيضاً لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع استمرار التدني في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة في حالة تبدأ الثالثة عصراً وتنتهي 11 مساء اليوم وتشمل: “العاصمة الرياض والخرج والأفلاج والقويعية والأجزاء المجاورة”.