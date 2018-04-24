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بعد وفاة زوجته.. جورج بوش يدخل المستشفى

بعد وفاة زوجته.. جورج بوش يدخل المستشفى
http://almnatiq.net/?p=571233
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تعرض الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، لوعكة صحية وذلك بعد إصابته بعدوى انتقلت إلى دمه أدخل على أثارها مستشفى في هيوستون أمس (الاثنين).

وأوضح المتحدث باسم أسرة الرئيس الأمريكي السابق جيم مكجراث في بيان له إن بوش (93 عاما) أدخل مستشفى ميثوديست في هيوستون أمس الأول (الأحد) بعد يوم من دفن زوجته باربرا.

وأكد مكجراث في بيانه إن بوش «يستجيب للعلاج ويتحسن على ما يبدو».

وشوهد بوش على مقعد متحرك يوم السبت في جنازة زوجته، السيدة الأمريكية الأولى السابقة التي توفيت يوم الثلاثاء. وامتد زواجهما 73 عاما.

وبوش هو أكبر الرؤساء السابقين على قيد الحياة وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993. ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال قال مكجراث حينذاك إنه جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

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